بالفيديو.. سر احتفال ميسي "غير المعتاد" بالهدف الثاني أمام مدرب هولندا

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده ضد هولندا في ربع نهائي مونديال قطر 2022 التي أقيمت على ملعب لوسيل، بطريقة غير المعتادة .

وفاز منتخب "راقصي التانغو" على "الطواحين" بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 2-2 في الوقات الأصلي والأشواط الإضافية للمباراة، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو عقب المواجهة "المثيرة" لوقوف ميسي باتجاه دكة بدلاء هولندا والاحتفال وضع يديه على رأسه، بنفس الطريقة التي اعتاد القيام بها مواطنه المعتزل خوان رومان ريكيلمي.

O técnico da Holanda provocou a Argentina antes do jogo e quando Messi marcou foi lá comemorar em frente a ele KKKKKKKKKKK



FALA MAIS LOUIS VAN GAALpic.twitter.com/jC2yFRxoRx — Messimaniacas (@Messimaniacas_) December 9, 2022

وفسرت صحيفة OLE الأرجنيتينة احتفال ميسي بالقول إن قائد "التانغو" سعى لرد الاعتبار لمواطنه ريكيلمي بعدما تعرض لسوء معاملة من المدرب الهولندي خلال فترة عملهما معا في نادي برشلونة.

وأضافت أن فان غال كان لا يشرك ريكيلمي في مركزه الأصلي، وهاجمه مرارا في وسائل الإعلام، الأمر الذي أجبره على الرحيل وقتها لنادي فياريال.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصريحات النارية التي أدلى بها فان غال قبل مباراة الأرجنتين زادت من حالة الاحتقان، ودفعت ميسي لمحاولة الرد، فآثر تكرار احتفال ريكيملي أمام المدرب الهولندي المخضرم.

ولم يخف ميسي بعد المباراة استيائه من تصريحات فان غال، واتهمه بعدم احترام منتخب الأرجنتين، مؤكدا أن كلامه كان مستفزا واستوجب منه الرد عليه داخل أرض الملعب وليس خارجه.

Louis van Gaal crítico a Messi previo a este partido, al final del juego Leo no se guardó nada y fue a dejarle un recado al técnico holandés pic.twitter.com/2xXlV0w5SG — . (@lisbett_fcb) December 9, 2022

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وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: "فان غال يقول إنهم يلعبون كرة قدم ممتعة بينما كل ما يفعلونه هو لعب كرات طويلة ".

وشهدت نهاية المباراة مناوشة بين ليونيل ميسي وفان غال مع مساعديه.

وسيواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتي يوم الثلاثاء المقبل، على استاد "لوسيل"، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022.

المصدر: "وسائل إعلام"