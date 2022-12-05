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شاهد.. ريتشارليسون يجعل منتخب البرازيل يرقص "السامبا"

الرياضة

شاهد.. ريتشارليسون يجعل منتخب البرازيل يرقص
AP Pavel Golovkin
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حرص المهاجم البرازيلي ريتشارليسون على مشاركة مدربه تيتي الاحتفال بهدفه في مرمى كوريا الجنوبية، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، ضمن دور الـ16 لمونديال قطر 2022.

وأحرز ريتشارليسون الهدف الثالث لمنتخب "رقصي السامبا" في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، واحتفل مع زملائه برقصة على أرضية الملعب، ومن ثم توجه المهاجم إلى دكة البدلاء ليحتفل مع المدير الفني "للسيليساو" تيتي البالغ من العمر 61 عاما، وبقية زملائه برقصة برازيلية.

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المصدر: RT

مونديال قطر

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مونديال قطر 2022.. البرازيل تصعق كوريا الجنوبية