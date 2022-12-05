مونديال قطر 2022.. البرازيل تصعق كوريا الجنوبية

تقدم المنتخب البرازيلي على نظيره الكوري الجنوبي (3-0)، في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم " قطر 2022".

وسجل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم "للسيليساو" مبكرا عند الدقيقة السابعة من انطلاق صفارة البداية.

وضاعف قائد "السيليساو" نيمار النتيجة بحلول الدقيقة 13 من ركلة جزاء حصل عليها زميله المهاجم ريتشارليسون.

وأضاف ريتشارليسون الهدف الثالث بنفسه "لراقصي السامبا" عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

وعزز البرازيلي لوكاس باكيتا تقدم "السيليساو" في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة.

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المصدر: RT