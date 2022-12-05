مونديال قطر 2022.. مفاجأة في تشكيلة البرازيل لمواجهة كوريا الجنوبية

يحتضن استاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، اللقاء المرتقب بين منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية، في دور الـ16 لمونديال 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تيتي (61 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية "للسيليساو" التي شهدت عودة قائده نيمار بعد تعافيه من الإصابة، لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي:

لحراسة المرمى: إليسون بيكر

لخط الدفاع: إيدير ميليتاو، تياغو سيلفا، ماركينهوس، دانيلو

لخط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار جونيور.

لخط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رافينا دياز، ريتشارليسون.

🚨🚨 تشكيلة البرازيل الرسمية لمواجهة كوريا الجنوبية: pic.twitter.com/YEvR7ZnNg7 — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) December 5, 2022

وسيضرب الفائز في هذه المباراة موعدا في الدور ربع النهائي للنسخة الـ22 من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مع منتخب كرواتيا الذي تغلب على نظيره الياباني بركلات الترجيح (3-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الاثنين أيضا، على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة.

المصدر: RT