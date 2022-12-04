بعد مئات طلبات الزواج.. اللاعب "الأكثر وسامة" في مونديال قطر يغلق هاتفه!

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن اللاعب الكوري تشو جيو سونغ يعاني من رغبات التواصل معه، بعد تألقه مؤخرا في كأس العالم "قطر 2022".

وبحسب الصحيفة، اضطر اللاعب الذي وصف بـ"الأكثر وسامة في مونديال قطر" لإغلاق هاتفه من كثرة طلبات الزواج التي تصله في مكالمات هاتفية ورسائل نصية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب حصد جحافل من المعجبين والمعجبات ما جعل حسابه في "إنستغرام"، والذي كان يوجه فيه 20 ألف متابع فقط، يضاعف لحوالي مليوني متابع في ليلة وضحاها.

South Korea heart-throb Cho Gue-sung is forced to turn off his phone at the World Cup after attracting 1.5million Instagram followers https://t.co/arck9F9Qgh — Daily Mail Online (@MailOnline) December 2, 2022

وبلغ الهوس الكبير باللاعب لدرجة أن مقطع تشو جالسا على المقعد حقق أكثر من 8 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

Cho Gue-sung’s fancam already has over 6M views lol pic.twitter.com/L4B2JI3Te1 — Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) November 28, 2022

إقرأ المزيد

ونجح اللاعب في تسجيل ثنائية ضد غانا ساهمت في صعود المنتخب الكوري إلى دور الـ 16، حيث نجحوا أيضا في قلب تأخرهم أمام البرتغال بهدف نظيف إلى تقدم بهدفين لهدف.

يذكر أن المنتخب الكوري على موعد مع مباراة غاية في القوة أمام نظيره البرازيلي في دور الـ16 من كأس العالم في المباراة التي تقام غدا الاثنين.

المصدر: dailymail