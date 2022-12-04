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بعد مئات طلبات الزواج.. اللاعب "الأكثر وسامة" في مونديال قطر يغلق هاتفه!

الرياضة

بعد مئات طلبات الزواج.. اللاعب
AFP
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن اللاعب الكوري تشو جيو سونغ يعاني من رغبات التواصل معه، بعد تألقه مؤخرا في كأس العالم "قطر 2022".

وبحسب الصحيفة، اضطر اللاعب الذي وصف بـ"الأكثر وسامة في مونديال قطر" لإغلاق هاتفه من كثرة طلبات الزواج التي تصله في مكالمات هاتفية ورسائل نصية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب حصد جحافل من المعجبين والمعجبات ما جعل  حسابه في "إنستغرام"، والذي كان يوجه فيه 20 ألف متابع فقط، يضاعف لحوالي مليوني متابع في ليلة وضحاها.

وبلغ الهوس الكبير باللاعب لدرجة أن مقطع تشو جالسا على المقعد حقق أكثر من 8 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ونجح اللاعب في تسجيل ثنائية ضد غانا ساهمت في صعود المنتخب الكوري إلى دور الـ 16، حيث نجحوا أيضا في قلب تأخرهم أمام البرتغال بهدف نظيف إلى تقدم بهدفين لهدف.

يذكر أن المنتخب الكوري على موعد مع مباراة غاية في القوة أمام نظيره البرازيلي في دور الـ16 من كأس العالم في المباراة التي تقام غدا الاثنين.

المصدر: dailymail

مونديال قطر

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