طرد معلق رياضي بين شوطي مباراة المغرب وكندا بسبب "معلومة صحيحة" (فيديو)

تم فصل معلق رياضي من وظيفته بين شوطي مباراة المغرب مع كندا والتي فاز بها "أسود الأطلس" 2-1 وتأهل إلى الدور الثاني من مونديال قطر، بسبب معلومة قدمها في الشوط الأول.

واستبدل المعلق التركي ألبير باكيرجيجيل لقنوات TRT الحكومية بعد نهاية الشوط الأول من المباراة وفقا لما أعلن في تغريدة على "تويتر".

وفي الدقيقة الـ4 من زمن المباراة سجل حكيم زياش مبكرا هدف المغرب الأول، وبطبيعة الحال فإن المعلق ذكر أن أسرع هدف في تاريخ كأس العالم هو للنجم التركي السابق هاكان شوكور.

وسجل شوكور هدفه في مرمى كوريا الجنوبية في مونديال 2002 بعد 11 ثانية فقط من إطلاق صافرة البداية.

في نسخة كاس العالم 2002 سجل لاعب منتخب تركيا هاكان شوكور رقم قياسي حيث سجل أسرع هدف في تاريخ كاس العالم وكان ذلك بعد 11 ثانية في مباراة تركيا امام كوريا الجنوبية في تحديد المركز الثالث والرابعpic.twitter.com/tn2yIbltUc — M10 (@RJHatan9) November 20, 2022

والسبب في فصل السلطات التركية للمعلق لم يكن المعلومة التي قدمها بل ذكر اسم شوكور تحديدا.

Dünya Kupası tarihinin en erken golünü Hakan Şükür’ün attığını hatırlatan TRT spikeri Alper Bakırcıgil'in işine son verildi. Bakırcıgil, yazdığı mesajla olayı doğruladı. pic.twitter.com/Mc93A4kaZI — Magazin Burada (@Magazin_Buradaa) December 1, 2022

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وسجل النجم التركي السابق خلال مسيرته الكروية 51 هدفا في 112 مباراة حمل فيها ألوان المنتخب التركي.

لكن شوكور، وبعد انتهاء مسيرته الكروية، تحول إلى السياسة وتم ربطه من قبل السلطات لاحقا بالإرهاب وبمحاولة الانقلاب التي جرت في تركيا عام 2016.

ومنذ ذلك الحين، غادر شوكور تركيا واستقر مع عائلته في الولايات المتحدة الأميركية، ويعمل حاليا سائق أوبر.

وكان النجم التركي رد على اتهامات السلطات التركية في حديث لصحيفة "Welt Am Sonntag" الألمانية بالقول: " لم أفعل أي شيء غير قانوني، أنا لست خائنا، لست إرهابيا".

المصدر: alhurra