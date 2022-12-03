ميسي يسجل هدفا تاريخيا في شباك أستراليا (فيديو)

تقدم المنتخب الأرجنتيني على نظيره الأسترالي (2-1) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول للقاء، ليوقع على هدفه الثاني في مونديال قطر، والتاسع خلال نهائيات بطولة كأس العالم، والأول في الأدوار الإقصائية.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني عند الدقيقة 57.

وقلص المهاجم الأسترالي كريغ غودوين الفارق "للكنغر" بتسجيله الهدف الأول له بحلول الدقيقة 77 من عمر المباراة المقامة على استاد أحمد بن علي المونديالي بالريان.

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المصدر: RT