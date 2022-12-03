مونديال قطر.. التشكيلة الأساسية لمباراة الأرجنتين وأستراليا

يستضيف استاد أحمد بن علي المونديالي بالريان، مساء اليوم السبت في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وأستراليا، في دور الـ16 لكأس العالم 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني (44 عاما)، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الأسترالي:

لحراسة المرمى: مارتينيز

لخط الدفاع: روميرو، أوتاميندي، مولينا

لخط الوسط: أكونيا، رودريغو دي بول، إينزو فرنانديز، أليخاندرو غوميز "بابو"

لخط الهجوم: ليونيل ميسي، ألكسيس ماك أليستر، جوليان ألفاريز.

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الأسترالي، غراهام أرنولد (58 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الأرجنتيني:

Here it is... your Socceroos XI set for our MONUMENTAL #FIFAWorldCup Round of 16 clash with Argentina. 💚💛#Socceroos#GiveIt100pic.twitter.com/DcT6IV573q — Socceroos (@Socceroos) December 3, 2022

يذكر المنتخب الأرجنتيني تصدر ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 6 نقاط، وتأهل رفقة بولندا إلى الدور السادس عشر من مونديال قطر 2022، بينما ودع منتخبا المكسيك والسعودية البطولة، بعد أن احتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

بينما احتل منتخب أستراليا مركز الوصافة في المجموعة الرابعة (D) برصيد 6 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا حامل اللقب.

بينما احتل منتخبا تونس والدنمارك المركزين الثالث والرابع على الترتيب، وودعا البطولة من دور المجموعات.

المصدر: RT