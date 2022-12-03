الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يستفز الأرجنتينيين بتوقعاته لكأس العالم 2022

أثار الرئيس البرازيلي الجديد، لولا دا سيلفا، ضجة كبيرة بتصريحاته المستفزة للمنتخب الأرجنتيني، حيث استبعده من قائمة مرشحيه للمنافسة على نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقال لولا دا سيلفا في تصريح لـ"أولي" الأرجنتينية حول ترشيحاته للمتنافسين على لقب كأس العالم: "على البرازيل أن تنتبه جيدا لإسبانيا وإنجلترا وفرنسا".

وأضاف الرئيس البرازيلي (77 عاما): "أرى أن هؤلاء هم خصوم منتخب البرازيل".

واعتبر البعض أن تصريحات دا سيلفا مستفزة وغير منصفة لمنتخب الأرجنتين، الذي يعتبر واحدا من أبرز المرشحين على نيل لقب كأس العالم 2022.

ولكن تصريحات الرئيس البرازيلي تتطابق مع تصريحات سابقة للنجم الأرجنتيني ميسي رشح فيها منتخبي فرنسا والبرازيل للفوز بكأس العالم لكرة القدم 2022 لأنهما يمتلكان مجموعة أساسية من اللاعبين الذين لعبوا معا لفترة طويلة.

وقال ميسي لـ"دايركت تي.في سبورتس": هناك دائماً منتخبات عظيمة لكن إذا كان عليّ الاختيار فإن البرازيل وفرنسا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم.

وواصل: "يملكان المجموعة نفسها من اللاعبين منذ فترة طويلة. يقدم المنتخبان عروضا جيدة. فرنسا، بغض النظر عن بطولة أوروبا الأخيرة حين خرجت من دور الستة عشر لديها بعض اللاعبين الرائعين. لديها طريقة لعب واضحة والمدرب ديدييه ديشامب نفسه، والبرازيل لم تتغير تقريبا تحت قيادة تيتي".

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيواجه نظيره الأسترالي مساء اليوم السبت، في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.

بينما سيلعب منتخب البرازيل مع نظيره الكوري الجنوبي، يوم الاثنين المقبل.

المصدر: وكالات