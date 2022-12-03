ميسي يسطر التاريخ في مونديال قطر 

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازا تاريخيا خلال مباراته أمام نظيره الأسترالي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وأحرز ليونيل ميسي هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على استاد أحمد بن علي المونديالي بالريان.

وخاض ميسي مباراته اليوبيلية رقم 1000 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، والـ23 خلال 5 نسخ ضمن نهائيات كأس العالم، وسجل خلالها 9 أهداف حتى الآن، ووقع على هدفه الثالث في مونديال قطر 2022، والهدف الأول على الإطلاق في الأدوار الإقصائية.

ويشارك النجم الأرجنتيني للمرة الخامسة في نهائيات كأس العالم، وسجل في 4 نسخ منها.

فقد أحرز ليونيل ميسي هدفا في مونديال ألمانيا 2006، ولم يسجل في مونديال جنوب إفريقيا 2010، بينما سجل 4 أهداف في مونديال البرازيل 2014، وهدفا في مونديال روسيا 2018، إضافة إلى 3 أهداف في مونديال قطر 2022، الأول في مرمى المنتخب السعودي من ركلة جزاء، والثاني أمام المكسيك، والثالث في شباك أستراليا.

المصدر: وكالات