صديقة رونالدو وأولادها في ضيافة الأمير "الوالد" وزوجته الشيخة موزا (فيديو+صور)

التقى أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر بجورجينا رودريغيز صديقة لاعب المنتخب البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو، وأولاده.

ونشرت الشيخة موزا مجموعة صور من دور المجموعات لبطولة كأس العالم "قطر 2022" وظهر في إحداها والد أمير قطر الحالي، المعروف باسم "الأمير الوالد" وهو يتبادل الحديث مع جورجينا برفقة إحدى بناتها، فيما كانت الشيخة موزا تستمع لحديث جونيور نجل كريستيانو رونالدو الأكبر.

وقامت جورجينا رودريغيز، بزيارة إلى مدينة كتارا القطرية برفقة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني شقيقة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ضمن نشاطاتها خلال إقامتها في قطر.

وجالت جورجينا في أسواق المدينة والكورنيش المرافق للبحر حيث وثقت جولتها بمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على "إنستغرام"، وخصت بالشكر الشيخة المياسة التي حرصت على مرافقتها خلال جولتها وكتبت : "شكرا لك على كرم ضيافتك، أحببت اكتشاف المدينة بجانبك".

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ووصلت جورجينا إلى الدوحة برفقة كريستيانو رونالدو لمساندته ضمن مشاركة منتخب بلاده البرتغال في نهائيات مونديال قطر 2022.

ويسعى رونالدو لتحقيق اللقب الأغلى في العالم في آخر محاولة له مع منتخب "برازيل أوروبا" قبل اعتزاله اللعب دوليا بشكل رسمي.

وتعرض المنتخب البرتغالي إلى خسارة أمام منتخب كوريا الجنوبية (1-2) ليتأهل المنتخبان إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.

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