بهتاف من كلمة واحدة.. جماهير كوريا الجنوبية تستفز رونالدو

أطلق عدد من جماهير كوريا الجنوبية، صافرات الاستهجان ضد كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال، خلال مواجهة المنتخبين، الجمعة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وأطلقت بعض الجماهير الكورية في ملعب المدينة التعليمية صافرات استهجان ضد كريستيانو، كما رددوا هتاف "ميسي" (الغريم التقليدي للـ"دون" الأرجنتيني ليونيل ميسي)، في محاولة لاستفزاز أسطورة البرتغال.

Koran supporters are chanting Messi Messi while Ronaldo subbed off. pic.twitter.com/fxdnf0fcV1 — Football outsiders (@OutsFootball) December 2, 2022

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وتمكن منتخب كوريا الجنوبية من الفوز على البرتغالي (2-1) لينتزع بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.

وتقدم هورتا للبرتغال في الدقيقة الخامسة، وتعادل كيم يونغ وان لكوريا الجنوبية بالدقيقة 27، قبل أن يسجل هوانغ هي تشان الفوز في الوقت بدل الضائع (90+1).

في المقابل، لم يكن فوز أوروغواي على غانا بنتيجة 2-0 كافيا لتأهلها حيث ودعت البطولة لتخلفها بفارق الأهداف عن كوريا، بينما تذيلت غانا ترتيب المجموعة بثلاث نقاط وأقصيت أيضا.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"