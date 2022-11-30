سجل سيئ للسعودية.. تاريخ المواجهات بين "الأخضر" والمكسيك قبل موقعتهما الليلة

يخوض المنتخب السعودي مباراة مصيرية، مساء اليوم الأربعاء، ضد نظيره المكسيكي، في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة في مونديال "قطر 2022".

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تلعب الأرجنتين ضد بولندا.

إقرأ المزيد

وتقام المباراتان في نفس التوقيت، الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.

وتتصدر بولندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط (مع فارق هدفين)، تليها الأرجنتين بثلاث نقاط (+ هدف واحد)، ثم السعودية بثلاث نقاط أيضا (- هدف واحد) بينما تتذيل المكسيك ترتيب المجموعة بنقطة واحدة (- هدفين).

وتملك جميع المنتخبات الأربعة فرصها في التأهل.

وستضمن السعودية التأهل في حال الفوز على المكسيك. وسيكفيها التعادل في حال فوز بولندا على الأرجنتين. وإذا انتهت المباراتين بالتعادل ستقصى السعودية من المنافسة. وفي حال تعادل السعودية وخسارة بولندا، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما. ستقصى السعودية بحال خسارتها أمام المكسيك.

ونستعرض في هذا الرصد تاريخ المواجهات بين السعودية والمكسيك قبل مباراتهما المصيرية اليوم.

يمتلك المنتخب السعودي سجلا سيئا للغاية ضد المكسيك، فقد التقى المنتخبان في 5 مناسبات سابقة، لم يحقق "الأخضر" الفوز في أي مباراة منها.

وفاز منتخب المكسيك في 4 مباريات، وساد التعادل في مباراة واحدة.

وواجه منتخب السعودية نظيره المكسيكي للمرة الأولى عام 1995 وخسر (2-0) على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وفي العام نفسه تواجه الطرفان في لوس أنجلوس الأمريكية، وخسر المنتخب السعودي (2-1).

وتواجه الأخضر من جديد مع المكسيك عام 1997 ضمن مباريات المجموعة الأولى من كأس القارات عندما خسر بخمسة أهداف دون رد، وفي عام 1998 ضمن التحضيرات لمونديال فرنسا، لعب المنتخبان وديا وانتهى اللقاء بتعادل سلبي.

آخر المواجهات بين المنتخبين كانت في كأس القارات 1999 وخسرت السعودية (5-1).

المصدر: وكالات