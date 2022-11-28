مباراة "حامية الوطيس" بين إيران وأمريكا بمونديال قطر.. الموعد والقنوات الناقلة

يحتضن استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، اليوم الثلاثاء، مباراة حامية الوطيس بين منتخبي إيران وأمريكا، في الجولة الثالثة الختامية لمجموعات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإسباني، أنتونيو ماتيو لاهوز، صافرة بداية هذه المباراة الهامة في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة" قائمة المجموعة الثانية (B) برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام إيران، ويليهما منتخب أمريكا في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين، ومن ثم ويلز في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج منتخب إيران للفوز على أمريكا للتأهل إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022، بغض النظر عن نتيجة مباراة ويلز وإنجلترا، أو التعادل في حال فوز منتخب "الأسود الثلاثة" على ويلز أو التعادل.

بينما يحتاج منتخب أمريكا "العم سام" للفوز فقط لكي يضمن صعوده إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وإيران في كأس العالم 2022:

ستنقل مباراة أمريكا وإيران عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max"، وقناة الكاس " Alkass EXTRA One HD".

أما البث المباشر للمباراة على الإنترنت، فإنه يأتي من خلال تطبيق "تود" وعبر خدمة بي إن كوكنت.

كما تملك قنوات أخرى من مختلف أنحاء العالم حقوق بث مباريات مونديال قطر، ولكن معظمها ستنقل هذه المباريات عبر البث الأرضي، مثل:

- قناة "Match TV" الروسية

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- الرياضية المغربية (TNT)

- Rai 1 الإيطالية

- ORF 1 Austria HD النمساوية

- TF1 HD Suisse السويسرية

- TF1 HD France الفرنسية

- ITV الإنجليزية

- CT Sport التشيكية.

المصدر: وكالات