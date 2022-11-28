كأس العالم.. فتاة محجبة تحرج رجلا في أحد شوارع قطر (فيديو)

خطفت فتاة محجبة الأنظار باستعراضها مهاراتها الكروية في أحد شوارع قطر، مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في منافسة مع شاب.

ونشر حساب "@ScreenMix" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لفتاة تستعرض فيه مهاراتها الكروية في منافسة مع شاب، وعلق عليه بـ"تغريدة" جاء فيها: "تقول في هذا المونديال:

قابلت هذا الرجل اللطيف وأراد أن يُريني مهارته، فأردت أنا أيضا أن أريه مهاراتي!"

فخطفت أنظار الجميع!".

تقول في هذا المونديال: "



قابلت هذا الرجل اللطيف وأراد أن يُريني مهارته، فـ أرادت أنا أيضاً أن أريه مهاراتي!"

ف خطفت أنظار الجميع!⚽🤩pic.twitter.com/lTD6kipSeB — Screen Mix (@ScreenMix) November 28, 2022

مهارات على هامش المونديال.. فتاة تنافس شابا فمن الأفضل؟ pic.twitter.com/tQmufaojlx — مصراوي (@masrawy) November 28, 2022

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ولم نتمكن من معرف هوية الفتاة، خاصة يبدو أنها تمارس لعبة كرة القدم على غرار لاعبي الـ"فريستايل" أو أنها ربما لاعبة كرة القدم.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي