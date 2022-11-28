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كأس العالم.. فتاة محجبة تحرج رجلا في أحد شوارع قطر (فيديو)

الرياضة

كأس العالم.. فتاة محجبة تحرج رجلا في أحد شوارع قطر (فيديو)
Globallookpress Rodolfo Buhrer
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خطفت فتاة محجبة الأنظار باستعراضها مهاراتها الكروية في أحد شوارع قطر، مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في منافسة مع شاب.      

ونشر حساب "@ScreenMix" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لفتاة تستعرض فيه مهاراتها الكروية في منافسة مع شاب، وعلق عليه بـ"تغريدة" جاء فيها: "تقول في هذا المونديال:  

قابلت هذا الرجل اللطيف وأراد أن يُريني مهارته، فأردت أنا أيضا أن أريه مهاراتي!"

فخطفت أنظار الجميع!".

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ولم نتمكن من معرف هوية الفتاة، خاصة يبدو أنها تمارس لعبة كرة القدم على غرار لاعبي الـ"فريستايل" أو أنها ربما لاعبة كرة القدم.  

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

مونديال قطر

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