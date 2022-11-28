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بشعار إيراني والحكم إيراني.. مشجع يقتحم ملعب مباراة البرتغال والأوروغواي بعلم "الميم".. صور

الرياضة

بشعار إيراني والحكم إيراني.. مشجع يقتحم ملعب مباراة البرتغال والأوروغواي بعلم
AP Darko Vojinovic
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اقتحم مشجع أرضية ملعب لوسيل المحتضن لمباراة البرتغال والأورغواي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، حاملا علم المثلية الجنسية.

وحمل المشجع علم المثلية الجنسية بألوانه المختلفة "قوس قزح"، مرتديا قميصا يحمل عبارة "الاحترام لنساء إيران".

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واتجه المشجع إلى حكم الساحة الدولي الإيراني علي رضا فغاني، الذي أسند إليه إدارة المباراة، قبل أن يتمكن رجال الأمن من الإمساك به وإخراجه من أرضية الملعب.

المصدر: وكالات   

مونديال قطر

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