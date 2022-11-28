بشعار إيراني والحكم إيراني.. مشجع يقتحم ملعب مباراة البرتغال والأوروغواي بعلم "الميم".. صور

اقتحم مشجع أرضية ملعب لوسيل المحتضن لمباراة البرتغال والأورغواي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، حاملا علم المثلية الجنسية.

وحمل المشجع علم المثلية الجنسية بألوانه المختلفة "قوس قزح"، مرتديا قميصا يحمل عبارة "الاحترام لنساء إيران".

مواجهة #البرتغال و #الأوروغواي شهدت اقتحام مشجع يحمل علم دعم #مجتمع_الميم لأرض الملعب.



المشجع ارتدى قميصا يحمل عبارة "الاحترام لنساء إيران"، وحمل علم قوس قزح الذي يرمز لدعم مجتمع الميم خلال اقتحامه ملعب #لوسيل الذي يستضيف مباراة البرتغال والأوروغواي في #قطر. pic.twitter.com/N9lLzhrqkh — قناة الحرة (@alhurranews) November 28, 2022

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واتجه المشجع إلى حكم الساحة الدولي الإيراني علي رضا فغاني، الذي أسند إليه إدارة المباراة، قبل أن يتمكن رجال الأمن من الإمساك به وإخراجه من أرضية الملعب.

المصدر: وكالات