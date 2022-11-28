البرتغال تبلغ الدور ثمن النهائي لمونديال قطر

حجز منتخب البرتغال مقعدا له في دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر فوز على نظيره الأوروغوياني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين، في الجولة الثانية.

وسجل البرتغالي برونو فرنانديز هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين (54 و90 من ركلة جزاء) من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل.

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وحقق المنتخب البرتغالي انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة المجموعة الثامنة (H) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ16 للبطولة.

بينما توقف رصيد منتخب الأوروغواي عند نقطة واحدة، ويتذيل جدول الترتيب، بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، وبفارق نقطتين عن غانا صاحبة المركز الثاني.

وأصبح "برازيليو أوروبا" ثالث منتخب يبلغ دور الـ16 لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد المنتخبين الفرنسي حامل اللقب، والبرازيلي حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب بطولة كأس العالم بواقع 5 مرات.

المصدر: RT