بإدارة إيرانية.. التشكيلة الأساسية لمباراة البرتغال والأوروغواي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عامة ومنتخبي البرتغال والأوروغواي خاصة، صوب استاد لوسيل بقطر مساء اليوم الاثنين، الذي يستضيف مباراتهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإيراني علي رضا فغاني، صفارة بداية المباراة بين البرتغال والأوروغواي في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس (68 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الأولى في مونديال قطر 2022، ضد نظيره الأوروغواني:

لحراسة المرمى: ديوغو كوستا

لخط الدفاع: جواو كانسلو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز

لخط الوسط: روبين نيفيز، برونو فيرنانديز، ويليام كارفاليو، بيرناردو سيلفا

لخط الهجوم: جواو فيلكس، كريستيانو رونالدو.

Que a 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗮 comece! 🪄 Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira



Let the 𝗦𝗵𝗼𝘄 begin! 🎭 This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlagpic.twitter.com/riGoQ3zyYQ — Portugal (@selecaoportugal) November 28, 2022

بينما وضع المدير الفني لمنتخب الأوروغواي، دييجو ألونسو (47 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره البرتغالي:

✍🏼 𝗟𝗔 𝗣𝗟𝗔𝗡𝗜𝗟𝗟𝗔



Ficha del partido contra @selecaoportugal por el 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗢 𝗛 de la @fifaworldcup. #ElEquipoQueNosUnepic.twitter.com/H6pbCmDc3H — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 28, 2022

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المصدر: RT