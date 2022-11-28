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بإدارة إيرانية.. التشكيلة الأساسية لمباراة البرتغال والأوروغواي

الرياضة

بإدارة إيرانية.. التشكيلة الأساسية لمباراة البرتغال والأوروغواي
Globallookpress Joel Marklund
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عامة ومنتخبي البرتغال والأوروغواي خاصة، صوب استاد لوسيل بقطر مساء اليوم الاثنين، الذي يستضيف مباراتهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإيراني علي رضا فغاني، صفارة بداية المباراة بين البرتغال والأوروغواي في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس (68 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الأولى في مونديال قطر 2022، ضد نظيره الأوروغواني:

لحراسة المرمى: ديوغو كوستا

لخط الدفاع: جواو كانسلو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز

لخط الوسط: روبين نيفيز، برونو فيرنانديز، ويليام كارفاليو، بيرناردو سيلفا

لخط الهجوم: جواو فيلكس، كريستيانو رونالدو.

بينما وضع المدير الفني لمنتخب الأوروغواي، دييجو ألونسو (47 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره البرتغالي:

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المصدر: RT 

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بإدارة إيرانية.. التشكيلة الأساسية لمباراة البرتغال والأوروغواي