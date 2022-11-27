مونديال قطر.. مدرب يعتذر بعد هدف رونالدو

اعتذر المدير الفني لمنتخب غانا، أوتو أدو، عن تصريحاته بعد مباراته أمام نظيره البرتغالي يوم الخميس الماضي، في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

واعترض أوتو أدو، على قرار حكم المباراة، الأمريكي إسماعيل الفاتح، باحتساب ركلة جزاء للبرتغال، والتي حصل عليها رونالدو وترجمها إلى هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 65 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد (974) بالعاصمة الدوحة.

ووصف مدرب غانا قرار الحكم بأنه هدية للمنتخب البرتغالي، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات واعتذر عنها، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غانا وكوريا الجنوبية، المقرر لها غدا الاثنين، حيث قال: "بداية أريد أن اعتذر عما قلته بعد مباراة البرتغال".

وواصل: "أعتقد أني كنت أتحدث بمشاعري نوعا ما، وأتمنى ألا توقع علي غرامة".

يذكر أن كريستيانو رونالدو (37 عاما) أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم.

ويتصدر منتخب البرتغال قائمة المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022، برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على كل من الأوروغواي وكوريا الجنوبية، ومن ثم غانا من دون نقاط.

المصدر: وكالات