رونالدو يعلق على رقمه التاريخي وفسخ عقده مع مانشستر يونايتد

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إنجازه التاريخي في كأس العالم، بعد الفوز على غانا (3-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر.

وأحرز النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (37 عاما) هدف التقدم لبلاده في مرمى غانا، عند الدقيقة 65 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، خلال اللقاء على استاد (974) بالعاصمة الدوحة.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن رونالدو وصل إلى الهدف رقم 8 له خلال نهائيات كأس العالم، وأصبح أول لاعب في التاريخ يسجل خمسة أهداف في نسخ مختلفة من المونديال (2006، 2010، 2014، 2018، 2022).

وكتب رونالدو "تدوينة" في صفحته على موقع "إنستغرام" جاء فيها: "انتصار مهم للغاية في مستهل مشوارنا في هذه النسخة لكأس العالم، لكن لم نفز بعد بأي شيء! كانت مجرد خطوة أولى! ما زلنا نركز على السعي لتحقيق أهدافنا. البرتغال إلى الأمام!".

وقال نجم المنتخب البرتغالي في المؤتمر الصحفي، عقب فوزه بجائزة رجل مباراة البرتغال وغانا، إنه فخور بما حققه من رقم تاريخي.

وأضاف كريستيانو رونالدو: "أصبحت اللاعب الأول في العالم الذي أسجل في 5 نسخ للمونديال وهو أمر يدعو للفخر".

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وتعليقا على فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، قال النجم البرتغالي: "ما يهمني أنني ألعب الآن في كأس العالم وأسجل الأهداف مع البرتغال. أي شيء آخر لا يهم".

ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الثامنة (H) برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن الأوروغواي وكوريا الجنوبية بعد تعادلهما من دون أهداف.

وسيكون المنتخب البرتغالي على موعد مع نظيره الأوروغوياني، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الثانية، ويختتم دور المجموعات لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، بمواجهة كوريا الجنوبية، يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.