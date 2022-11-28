بسبب كلمة "الله".. إيران تطالب بإقصاء الولايات المتحدة من مونديال قطر

احتج الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على إزالة نظيره الأمريكي كلمة "الله" من علم الجمهورية الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة المقبلة بين منتخبي البلدين.

وفي لقاء مشحون سياسيا، يواجه منتخب إيران نظيره الأمريكي في مباراته الأخيرة في المجموعة الثانية لمونديال قطر، غدا الثلاثاء، وسيؤدي فوزه إلى ترشحه لثمن النهائي.

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ويتألف علم الجمهورية الإسلامية من ثلاثة شرائط أفقية بالأحمر والأبيض والأخضر مع كلمة "الله" بخط منمّق في الوسط.

وأزيلت كلمة "الله" من العلم في منشورين على صفحتي الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في "إنستغرام" و"تويتر".

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية: "في تصرف غير مهني، أزالت صفحة إنستغرام الخاصة بالاتحاد الأمريكي لكرة القدم كلمة الله من العلم الإيراني".

وأضافت: "أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) ليطالبه بإصدار تحذير جاد إلى الاتحاد الأمريكي".

ومن جانبها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عبر "تويتر"، إن المنتخب الأمريكي "انتهك ميثاق فيفا، وعقوبته المناسبة الإيقاف 10 مباريات".

وأضافت أنه يجب إقصاء المنتخب الأمريكي من كأس العالم.

في المقابل، قال مسؤول إعلامي من الاتحاد الأمريكي "لقد كانت صورة لمرة واحدة لإظهار التضامن مع النساء في إيران"، مضيفا أنه لم يتم تغيير العلم على الموقع الإلكتروني للاتحاد.

كما صرح متحدث باسم اتحاد كرة القدم الأمريكي للصحفيين في وقت لاحق بأن المنشور أزيل واستبدل بآخر يعرض العلم الصحيح، لكنه أضاف "ما زلنا ندعم نساء إيران".

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران قطعت علاقاتهما الدبلوماسية عام 1980 بعد أشهر من احتجاز طلاب إيرانيين عشرات الأمريكيين رهائن في السفارة الأمريكية بطهران.

المصدر: أ ف ب