 
مباشر

"حركة استفزازية" من المنتخب الأمريكي قبل مواجهة إيران في مونديال قطر

الرياضة

Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9b2

بدأ منتخب كرة القدم الأمريكي عرض صور للعلم الوطني الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي بدون شعار الجمهورية الإسلامية.

وعرض حساب المنتخب الأمريكي على "تويتر"، اليوم الأحد، قائمة توضح مباريات الفريق في دور المجموعات بكأس العالم 2022، حيث ظهر العلم الإيراني بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء فقط وبدون شعار.

إقرأ المزيد
الفيفا يحسم موقفه من اللاعب الذي دخل مباراة منتخب بلاده المونديالية بحذاء يحمل صورة علم روسيا
الفيفا يحسم موقفه من اللاعب الذي دخل مباراة منتخب بلاده المونديالية بحذاء يحمل صورة علم روسيا

وتسنت رؤية الشيء نفسه في منشور على حسابي المنتخب على "فيسبوك" و"إنستغرام"، حيث ظهر حساب نقاط منتخبات المجموعة في مونديال قطر.

ولم يرد المنتخب الأمريكي على طلب للتعليق حتى اللحظة، كما لم يرد مسؤولون إيرانيون أيضا.

ويواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإيراني الثلاثاء القادم، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لمونديال 2022.

ويملك المنتخب الأمريكي نقطتان في رصيده من مباراتين مقابل 3 نقاط للمنتخب الإيراني.

المصدر: "أ ب"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا