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الفيفا يحسم موقفه من اللاعب الذي دخل مباراة منتخب بلاده المونديالية بحذاء مع علم روسيا

الرياضة

الفيفا يحسم موقفه من اللاعب الذي دخل مباراة منتخب بلاده المونديالية بحذاء مع علم روسيا
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قال المتحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم جيوفاني مارتي إن الفيفا لن يعاقب لاعب وسط منتخب الكاميرون جايل أوندوا، الذي ارتدى حذاء يحمل العلم الروسي خلال مباراة في مونديال قطر 2022.

وفي 24 نوفمبر، دخل أوندوا كبديل في الدقيقة 68 من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام المنتخب السويسري بهدف دون رد في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم، مع في حذاء حمل صورة العلم الروسي.

بعد المباراة ، قال أوندوا البالغ 27 عاما "إن العلم الروسي على حذائه هو علامة على احترام للبلد الذي نشأ فيه".

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وطالب خبير كرة القدم في هيئة الإذاعة النرويجية NRK Karl-Erik Thorp بأن تعاقب الفيفا أوندوا على تصرفه.

ووصف بيريت ليندمان الأمين العام للجنة هلسنكي النرويجية (وهي منظمة غير حكومية نرويجية لحقوق الإنسان) تصرفات اللاعب بأنها "رمز سياسي".

وظهور اللاعب الكاميروني بحذاء مع علم روسيا ليس غريبا، لأنه يحمل الجنسية الروسية أيضا إلى جانب الكاميرونية.

وسبق لأوندوا، وهو نجل موظف بسفارة الكاميرون، أن عاش في روسيا وتدرب في أكاديمية لوكوموتيف موسكو ولعب مع فريق أنجي والآن يلعب في صفوف هانوفرالألماني.

وصرح أوندوا سابقا بأنه يرغب في اللعب مع المنتخب الروسي، لكنه قرر في مارس الماضي تمثيل الكاميرون.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان حرم المنتخب الروسي من المشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "ريا نوفستي"


مونديال قطر

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