لاعب في مونديال قطر يدخل مباراة منتخب بلاده بحذاء مع علم روسيا (صورة)

دخل لاعب وسط منتخب الكاميرون، جايل أوندوا، مباراة منتخب بلاده ضد نظيره السويسري التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن مرحلة المجموعات لمونديال "قطر 2022"، وهو يرتدي حذاء يحمل علم روسيا.

ودخل أوندوا كبديل في الدقيقة 68 من المباراة التي خسرها منتخب بلاده بهدف دون رد.

وقبل مواجهة سويسرا، نشر أوندوا على قناته في تليغرام، صورة لحذائه الذي كان يتزين بعلمي روسيا والكاميرون.

ظهور اللاعب الكاميروني بحذاء مع علم روسيا ليس غريبا، لأنه يحمل الجنسية الروسية أيضا إلى جانب الكاميرونية.

وسبق لأوندوا، وهو نجل موظف بسفارة الكاميرون، أن عاش في روسيا وتدرب في أكاديمية لوكوموتيف موسكو ولعب مع أنجي.

وصرح أوندوا سابقا بأنه يرغب في اللعب مع المنتخب الروسي، لكنه قرر في مارس الماضي تمثيل الكاميرون.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان قد حرم المنتخب الروسي من المشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: sportrbc.ru