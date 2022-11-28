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مونديال قطر 2022.. البرتغال تهز شباك الأوروغولي (فيديو)

الرياضة

مونديال قطر 2022.. البرتغال تهز شباك الأوروغولي (فيديو)
AP Darko Vojinovic
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تقدم المنتخب البرتغالي على نظيره الأوروغوياني في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل البرتغالي برونو فرنانديز هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 54 من زمن اللقاء المقام على استاد لوسيل.

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المصدر: RT 

مونديال قطر

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