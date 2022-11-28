مونديال قطر 2022.. البرتغال تهز شباك الأوروغولي (فيديو)

تقدم المنتخب البرتغالي على نظيره الأوروغوياني في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل البرتغالي برونو فرنانديز هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 54 من زمن اللقاء المقام على استاد لوسيل.

كل ما ضاقت يفتح لها رونالدو طريق، اقسم بالله اعظم وافضل لاعب في التاريخ ، كريستيانو لا يخذلك 🐐

pic.twitter.com/aDlB3XHUGA — 𓃭 (@LatifaF7_) November 28, 2022

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المصدر: RT