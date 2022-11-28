وزير الرياضة البريطاني: سأرتدي شارة لدعم المثليين في مباراة إنجلترا وويلز

سيرتدي وزير الرياضة البريطاني ستوارت أندرو، شارة بألوان قوس قزح لدعم المثليين، وذلك لدى حضوره مباراة إنجلترا ضد ويلز الثلاثاء ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية بمونديال قطر.

وكانت إنجلترا وويلز من بين سبعة منتخبات أوروبية عدلت عن قرارها ارتداء تلك الشارة المناهضة للتمييز، بعدما لوح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعقوبات رياضية.

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وارتدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، شارة "حب واحد" أثناء جلوسها إلى جوار رئيس "الفيفا" جاني إنفانتينو خلال هزيمة ألمانيا المفاجئة أمام اليابان 1-2.

وقال أندرو وهو مثلي الجنس لشبكة "إي تي في": "سأرتدي بالتأكيد شارة +حب واحد+".

وأضاف "أريد أن أظهر الدعم وكنت سعيدا برؤية الوزيرة الألمانية التي حضرت إحدى المباريات مؤخرا، وأعتقد أنه من المهم أن أفعل ذلك".

وتابع أندرو أن "هذه المباريات يجب أن تكون عرضا احتفاليا وأن يستمتع بها جميع مشجعي كرة القدم. لكن للأسف يشعر الكثير منهم أن هذه ليست كذلك".

وختم أن "هذه ليست بطولة بالنسبة لهم. قابلت مشجعي كرة القدم من مجتمع الميم وكان من المحزن حقا أن أرى مدى حزنهم على عدم التواجد هنا (في قطر). لم يشعروا أنهم يمكن أن يكونوا جزءا من هذا وهو غير مقبول".

ويتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية في مونديال قطر برصيد 4 نقاط، تليه إيران برصيد 3 نقاط، ثم أمريكا بنقطتين، وأخيرا ويلز بنقطة واحدة.

المصدر: أ ف ب