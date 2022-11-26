إنجلترا ترد على حظر شارة المثليين في مونديال قطر (صورة)

أضيء ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن بألوان قوس قزح قبل مباراة "الأسود الثلاثة" ضد الولايات المتحدة، أمس الجمعة، في مونديال قطر دعما لمجتمع المثليين.

وأعلنت سبعة منتخبات أوروبية، من بينها إنجلترا، الاثنين الماضي، أنها تخلت عن خططها الخاصة بارتداء شارة تحمل شعار قوس القزح في مباريات مونديال قطر، عقب تهديدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإجراءات تأديبية.

وردا على ذلك، قام لاعبو ألمانيا بكم أفواهم خلال صورة الفريق قبل الهزيمة المفاجئة الأربعاء 1-2 أمام اليابان، تزامنا مع بيان صادر عن الاتحاد الألماني لكرة القدم يقول فيه إن "حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض".

وتعرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لانتقادات في إنجلترا لتراجعه عن قرار ارتداء الشارة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: " القضاء على التمييز من أي نوع، بما في ذلك رهاب المثلية، من كرة القدم هو أمر يؤمن به الجميع في الاتحاد الإنجليزي، ويتطلع إلى دعمه لعدد من السنوات".

Tonight, as the #ThreeLions take on USA, we are lighting the @wembleystadium arch in rainbow colours to show our support for inclusivity within our game. Football is For All pic.twitter.com/e8LHFIourJ — The FA (@FA) November 25, 2022

وتابع "سيستمر الاتحاد في إظهار الدعم لمجتمع المثليين وجميع المجتمعات الأخرى خلال هذه البطولة وما بعدها، بدءا من إضاءة استاد ويمبلي بألوان قوس قزح لمباراة ليلة الجمعة مع الولايات المتحدة الأمريكية" التي انتهت بالتعادل السلبي.

وشكلت هذه المسألة نقطة نقاش رئيسية في قطر، حيث تعتبر المثلية الجنسية غير قانونية، وأجبر بعض المشجعين على إزالة الملابس التي تحمل الشعار خلال المباريات.

المصدر: أ ف ب