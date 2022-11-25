طبيب منتخب البرازيل يكشف طبيعة إصابة نيمار

تعرض نجم منتخب البرازيل، نيمار، لإصابة في الكاحل الأيمن، حيث غادر الملعب وهو يعرج، وذلك في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على صربيا 2-0 في مونديال "قطر 2022"، أمس الخميس.

ولاحقا كشف طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لازمار، عن وجود التواء في الكاحل، حيث سيخضع نيمار لصور أشعة بعد 24 ساعة.

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وشرح لازمار :"علينا الانتظار ما بين 24 و48 ساعة لإجراء تقييم آخر" لخطورة هذه الإصابة واحتمال غيابه.

وظهر نيمار نشيطا للغاية في مباراة بلاده أمام صربيا، التي أقيمت في ملعب لوسيل، حيث ستقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر، وكان من أبرز لاعبي المنتخب البرازيلي حتى خروجه في الدقيقة 80.

وبعد استبداله، خلع نيمار الحذاء من قدمه اليمنى ونزع جوربه وواقي الساق، وظهر تورم بحجم البيضة في أسفل قدمه.

ثم ظهر نيمار وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس.

ويملك نيمار تاريخا حافلا بالإصابات، وتحديدا في كاحله الأيمن في عام 2019، والتي أبعدته آنذاك عن المشاركة في كوبا أمريكا. كما أصيب إصابة قوية بكسر في الظهر في مواجهة الدور ربع النهائي من مونديال 2014 أمام كولومبيا، حرمته من استكمال المشوار في النسخة التي استضافتها البرازيل.

وسيواجه المنتخب البرازيلي، الطامح لإحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة، نظيره السويسري يوم الاثنين المقبل.

المصدر: وكالات