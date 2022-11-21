شاهد.. الشيخ حمد بن جوعان بن خليفة يعدل "العقال" لمشجعين إنجليزيين أثناء المباراة
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شهدت مباراة إنجلترا وإيران على إستاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، لقطة طريفة للشيخ حمد بن جوعان بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، مع اثنين من الجماهير الإنجليزية.
وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الشيخ حمد بن جوعان بن خليفة آل ثاني، وهو يقوم بوضع العقال لاثنين من الجماهير الانجليزية بالطريقة الصحيحة.
🤍🎥| الشيخ حمد بن جوعان بن حمد آل ثاني— مرسال قطر (@Marsalqatar) November 21, 2022
يعدل “غترة” مشجعين إنجليز في لقطة عفوية
خلال مباراة #إنجلترا 🏴 و #إيران 🇮🇷
في استاد خليفة الدولي 🏟️#مرسال_قطر | #كأس_العالم_قطر_2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022pic.twitter.com/i9onWPxz4L
المصدر: "منصات التواصل الاجتماعي"