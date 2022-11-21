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شاهد.. الشيخ حمد بن جوعان بن خليفة يعدل "العقال" لمشجعين إنجليزيين أثناء المباراة

الرياضة

شاهد.. الشيخ حمد بن جوعان بن خليفة يعدل
twitter/Marsalqatar
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شهدت مباراة إنجلترا وإيران على إستاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، لقطة طريفة للشيخ حمد بن جوعان بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، مع اثنين من الجماهير الإنجليزية.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الشيخ حمد بن جوعان بن خليفة آل ثاني، وهو يقوم بوضع العقال لاثنين من الجماهير الانجليزية بالطريقة الصحيحة.

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المصدر: "منصات التواصل الاجتماعي"

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