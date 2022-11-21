"رغم هدف ابن الرئيس".. أمريكا تتعادل مع ويلز بمونديال قطر (فيديو)

شهدت نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" التعادل الأول اليوم الاثنين، كان بين المنتخبين الأمريكي والويلزي (1-1).

وسجل الأمريكي تيموتي وياه، وهو نجل الدولي السابق جورج وياه رئيس ليبيريا الحالي، هدف التقدم لمنتخب "العم سام" عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

ورد النجم الويلزي غاريث بيل بهدف التعادل لمنتخب بلاده عند الدقيقة 82 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، على استاد أحمد بن علي المونديالي، بمدينة الريان.

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واكتفى كل من المنتخبين الأمريكي والويلزي بعد هذا التعادل، بنقطة واحدة، ويتقاسمان المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية (B) بفارق نقطتين عن المنتخب الإنجليزي الذي ألحق هزيمة ساحقة بنظيره الإيراني (6-2) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من مساء يوم الاثنين أيضا، على استاد "خليفة الدولي" بالعاصمة الدوحة.

المصدر: RT