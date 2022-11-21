"أنا جاهز للعب في المونديال!".. دعم بايدن لم يشفع لمنتخب أمريكا

أجرى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، اتصالا هاتفيا بالمنتخب الأمريكي قبل مباراته أمام نظيره الويلزي مساء يوم الاثنين في مونديال قطر 2022، لتقديم رسالة دعم للاعبيه.

وتجمع لاعب منتخب امريكا بقيادة المدرب غريغ برهالتر للاستماع للرئيس بايدن، وهو يقدم كلمات التشجيع للمجموعة التي اعترف بأنها ليست مرشحة لنيل اللقب، وذلك المباراة الأولى ضمن مونديال قطر 2022.

وقال بايدن، الذي أتم عامه الـ80 يوم الأحد الماضي، للمدرب برهالتر: "أيها المدرب ضعني في التشكيل، أنا جاهز للعب".

وأضاف: "أنتم يا رفاق غير مرشحين، لكن سأقول لكم شيئا.. لديكم بعض اللاعبين من الأفضل في العالم، وأنتم تمثلون بلدكم، وأعلم أنكم ستلعبون بكل قوتكم.. لذلك دعونا نفاجئهم جميعا".

وتابع: "حافظوا على ثقتكم في بعضكم، العبوا بأقصى ما تستطيعون، لأجلكم ولأجل عائلاتكم، لأجل زملائكم، والبلد كلها تدعمكم".

ورد برهالتر: "هذه رسالة رائعة للغاية، سيدي الرئيس.. الفريق ككل متواجد هنا حاليا، ونحن نقدر حقا دعمك، ونحن جاهزون".

وأضاف بايدن: "كنت أتمنى أن أتواجد لرؤيتكم، حقا كنت أتمنى التواجد.. اذهبوا لتحقيق الانتصار، العبوا بكل قوتكم وطاقتكم.. أعلم أنكم ستفعلون ذلك".

يذكر أن المنتخب الأمريكي احتل المركز الثالث، في النسخة الأولى لبطولة كأس العالم التي أقيمت في عام 1930، لكنه فشل بعدها في الوصول لأبعد من دور الثمانية، علما بأنه بلغه مرة واحدة في عام 2002.

وتعادل منتخب الولايات المتحدة مع نظيره الويلزي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، على استاد أحمد بن علي المونديالي، بمدينة الريان، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية، إلى جانب كل من المنتخبين الإنجليزي والإيراني .

المصدر: وكالات