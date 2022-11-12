"الأسود الثلاث" نحو حلم مونديال 1966.. تشكيلة منتخب إنجلترا لكأس العالم قطر 2022

أعلن المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، رسميا قائمة منتخب "الأسود الثلاثة" لخوض غمار النسخة الـ22 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في قطر.

ويلعب منتخب إنجلترا، بطل مونديال 1966، ضمن المجموعة الثانية لمونديال قطر، التي تضم أيضا منتخبات كل من، الولايات المتحدة الأمريكية، وويلز، وإيران.

ويستهل منتخب "الأسود الثلاثة" مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر المقبل، بمواجهة نظيره الإيراني يوم الاثنين 21 نوفمبر الجاري، ومن ثم أمريكا وويلز، يومي (25 و29) نوفمبر الجاري، على الترتيب.

وفي ما يلي تشكيلة المنتخب الإنجليزي لمونديال قطر 2022:

لحراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيك بوب (نيوكاسل يونايتد)، آرون رامسدال (أرسنال).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، كونور كوادي (إيفرتون على سبيل الإعارة من ولفرهامبتون واندرارز)، إريك داير (توتنهام هوتسبر)، هاري ماغواير ولوك شو (مانشستر يونايتد)، جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، كيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد)، بن وايت (أرسنال).

خط الوسط: جود بلينغهام (بروسيا دورتموند)، كونور غالاخر (تشيلسي)، جوردان هندرسون (ليفربول)، مايسون ماونت (تشيلسي)، كالفن فيليبس (مانشستر سيتي)، ديكلان رايس (وست هام يونايتد).

خط الهجموم: فيل فودن وجاك غريليش (مانشستر سيتي)، هاري كين (توتنهام هوتسبير)، جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (أرسنال)، رحيم سترلينغ (تشيلسي)، كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد).

المصدر: وكالات