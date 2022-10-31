إصابة جديدة لبوغبا تعقد مشاركته في مونديال قطر

باتت مشاركة لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، مع بلاده في مونديال "قطر 2022" أكثر تعقيدا، وذلك بعد تعرضه لإصابة جديدة هذه المرة في الفخذ، ما سيؤجل عودته إلى الملاعب مع فريقه يوفنتوس.

وسيبتعد بوغبا عن التمارين لمدة 10 أيام، أي حتى موعد إعلان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان عن تشكيلة أبطال العالم لمونديال قطر الذي ينطلق في الـ20 من الشهر المقبل، ما يجعل تواجد بوغبا مع "الديوك" صعبا للغاية، لاسيما أنه لم يخض أي مباراة رسمية منذ ستة أشهر.

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وعاود بوغبا مؤخرا تمارينه الجماعية مع فريقه الجديد-القديم يوفنتوس الذي لم يخض معه أي مباراة رسمية منذ عودته إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

ولم يحدد يوفنتوس أي موعد لعودة الفرنسي البالغ 29 عاما والفائز بلقب مونديال 2018 مع منتخب بلاده.

وفي وقت تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن إمكانية رؤية بوغبا في الملعب مرة أخرى قرب نهاية الشهر الحالي أو بداية نوفمبر، استبعد مدرب "السيدة العجوز" ماسيميليانو أليغري، الجمعة، أن يلعب الدولي الفرنسي أي مباراة مع عملاق تورينو قبل مونديال قطر.

وكان مدرب منتخب فرنسا، صرح في وقت سابق بأن "الشيء الوحيد المؤكد هو أنني لن أستدعي لاعبا غير قادر على اللعب في بداية البطولة (المونديال)"، لكنه أبقى "الباب مفتوحا"، مع الأمل بأن يتمكن بوغبا من "اللعب قبل البطولة العالمية" لأنه "يعاني من نقص مقارنة مع الآخرين".

ويعلن ديشان الذي خسر خدمات لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، نغولو كونتي بسبب الإصابة، عن تشكيلته للنهائيات في 9 نوفمبر المقبل، على أن تكون المباراة الأولى لـ"الديوك" في مونديال قطر، في 22 نوفمبر ضد أستراليا، قبل لقاء الدنمارك في 26 وتونس في الـ30 منه.

المصدر: وكالات