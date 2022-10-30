صلاح أكبر الرابحين في غياب "الرجل الآلي" وصيام الأمير هاري.. ترتيب أفضل هدافي "البريمير ليغ"

شهدت مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي أسدل الستار عليها يوم الأحد، نتائج مثيرة، أبرزها هزيمة فريقي ليفربول وتشيلسي، وفوز قطبي مدينة مانشستر الكروي.

ومني فريق ليفربول بهزيمة مفاجئة ومؤثرة في عقر داره أمام ضيفه ليدز يونايتد (1-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، على ملعبه "آنفيلد".

وكان النجم المصري محمد صلاح، وبالرغم من هزيمة فريقه "الريدز"، أكبر الرابحين على صعيد الهدافين، بزيادة غلته بهدف ليصل إلى هدفه الرابع هذا الموسم، وذلك في غياب متصدر هدافي الدوري النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بداعي الإصابة، عن فريقه مانشستر سيتي، الذي تغلب على مضيفه ليستر سيتي بهدف وحيد سجله النجم البلجيكي كيفن دي بروين.

بينما أخفق النجم الإنجليزي هاري كين الوصيف في ترتيب أفضل الهدافين، في تسجيل أي هدف لفريقه توتنهام الذي انتزع فوزا مثيرا من مضيفه بورنموث (3-2).

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباريات الجولة الرابعة عشرة:

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1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 17 هدفا

2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 10 أهداف

3- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 9 أهداف

4- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 8 أهداف

5- الباراغوياني ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) – 7 أهداف

5- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 7 أهداف

7- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 6 أهداف

7- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 6 أهداف

7- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 6 أهداف

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7- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 6 أهداف

7- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

12- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 5 أهداف

12- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 5 أهداف

12- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 5 أهداف

15- الإنجليزي هارفي بارنيس (ليستر سيتي) – 4 أهداف

15- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 4 أهداف

15- الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 4 أهداف

15- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

15- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 4 أهداف

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15- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 4 أهداف

15- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 4 أهداف

22- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 3 أهداف

22- النيجيري تايوو أونيى (نوتينغهام فورست) – 3 أهداف

22- الدنماركي فيليب بيلينغ (بورنموث) – 3 أهداف

22- البرتغالي روبين نيفيز (وولفرهامبتون) – 3 أهداف

22- الزامبي باتسون داكا (ليستر سيتي) – 3 أهداف

22- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 3 أهداف

22- الجامايكي بوبي ريد (فولهام) – 3 أهداف

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22- الكولومبي لويس دياز (ليفربول) – 3 أهداف

22- البرازيلي أنتوني (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف

22- البرازيلي أنتوني جوردون (إيفرتون) – 3 أهداف

22- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 3 أهداف

22- الإنجليزي أنتوني جوردون (إيفرتون) – 3 أهداف

22- الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 3 أهداف

22- الدنماركي بيير-إميل هوبيرغ (توتنهام هوتسبير) – 3 أهداف

22- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 3 أهداف

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22- الويلزي كيفر مور (بورنموث) – 3 أهداف

22- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 3 أهداف

22- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 3 أهداف

22- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 3 أهداف

22- السويسري غرانيت جاكا (أرسنال) – 3 أهداف.

المصدر: "premierleague"