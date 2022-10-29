شاهد.. صلاح يسجل هدفا بطعم "العلقم"!

مني فريق ليفربول بهزيمة مفاجئة ومؤثرة في عقر داره أمام ضيفه ليدز يونايتد (1-2) في اللقاء الذي جمهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثنائية نادي ليدز يونايتد كل من المهاجمين، الإسباني رودريغو، والهولندي كريسينسيو سامرفيل في الدقيقتين (4، و89) على الترتيب.

بينما سجل النجم المصري محمد صلاح هدف "الريدز" الوحيد عند الدقيقة 14 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعبه "آنفيلد".

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وتعرض فريق ليفربول للهزيمة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيده عند 16 نقطة، ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، حقق نادي ليدز يونايتد، أول انتصار له بعد أربع هزائم متتالية، وهو الأول له في آخر 9 مباريات، وقفز من المركز التاسع عشر قبل الأخير إلى الخامس عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ"، برصيد 12 نقطة.

المصدر: RT