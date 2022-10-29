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ليفربول يستضيف ليدز يونايتد.. التشكيلة الأساسية و"هاتريك" محمد صلاح في عام 2020 (فيديو)

الرياضة

ليفربول يستضيف ليدز يونايتد.. التشكيلة الأساسية و
twitter/lfc_arabic
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يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم السبت الساعة (18:45) بتوقيت غرينتش، مباراة فريق ليفربول وضيفه ليدز يونايتد، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (55 عاما)، المدير الفني لليفربول، هذه المباراة الهامة أمام ضيفه ليدز يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية: 

بينما اختار الأمريكي جيسي مارش (48 عاما)، المدير الفني لنادي ليدز يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" مقطع فيديو لثلاثية نجمه المصري محمد صلاح "هاتريك" في شباك ليدز يونايتد في المباراة التي جرت بينهما عام 2020: 

ويحتل ليفربول، الذي تعرض لهزيمة مؤثرة أمام مضيفه نوتينغهام فورست في الجولة الماضية، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، حتى الآن، برصيد 16 نقطة.

في المقابل، مني نادي ليدز يونايتد، بأربع هزائم متتالية في الجولات الأخيرة ولا يعرف طعم الانتصار في آخر 8 مباريات، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب "البريمير ليغ"، برصيد 9 نقاط فقط.

المصدر: "twitter/LFC/ LUFC 

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