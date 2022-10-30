مانشستر يونايتد يخرج من عنق الزجاجة

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا بشق الأنفس على ضيفه نادي وست هام يونايتد (1-0)، في مباراة جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار فريق "الشياطين الحمر" للمهاجم ماركوس راشفورد الذي أحرز هدف الفوز الوحيد عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "أولد ترافورد"، ولحارس المرمى الإسباني دافيد دخيا الذي حافظ على نظافة شباكه ببراعة.

ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز الثمين إلى 23 نقطة، حصدها من 12 مباراة، وتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

في المقابل، يشغل نادي وست هام يونايتد المركز الثالث عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 14 نقطة.

المصدر: RT