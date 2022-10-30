رونالدو يقود مانشستر يونايتد في مواجهة ضيفه وست هام.. التشكيلة الأساسية

يستضيف مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد في الساعة (16:45) بتوقيت غرينتش، نادي وست هام يونايتد، في المباراة بينهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الهولندي إريك تين هاج (52 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواجهة ضيفه وست هام يونايتد:

وسيبدأ الإسكتلندي ديفيد مويس (59 عاما) المدير الفني لفريق وست هام يونايتد بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشياطين الحمر":

Our line-up to face Manchester United looks like this 👇#MNUWHUpic.twitter.com/lQJD6dU86Q — West Ham United (@WestHam) October 30, 2022

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، حتى الآن.

في المقابل، يشغل وست هام يونايتد المركز الثالث على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 14 نقطة، حتى الآن.

المصدر: RT