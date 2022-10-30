أرسنال يكتسح نوتينغهام فورست ويستعيد الصدارة

استعاد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على حساب ضيفه نوتينغهام فورست متذيل الترتيب، إثر فوزه الساحق عليه (5-1) اليوم الأحد، في الجولة الـ14 للدوري.

وضع المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيلي أصحاب الأرض في المقدمة بهدف مبكر سجله عند الدقيقة الخامسة من انطلاق صفارة البداية، وأضاف زميله ريس نيلسون هدفين متتاليين في الدقيقتين (49 و52)، وعزز الغاني توماس بارتي تقدم أرسنال بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 57، ومن ثم اختتم النرويجي مارتن إوديغارد خماسية "المدفعجية" بحلول الدقيقة 78 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

ورفع أرسنال رصيده بعد هذا الفوز إلى 31 نقطة، واستعاد صدارة الدوري من مانشستر سيتي الثاني برصيد 29 نقطة.

في المقابل، يقبع نادي نوتينغهام فورست في قاع جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 9 نقاط فقط.

المصدر: RT