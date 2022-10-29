في غياب "الرجل الآلي".. دي بروين يقود السيتي بهدف "عالمي" للصدارة (فيديو)

خرج فريق مانشستر سيتي بفوز ثمين من ملعب مضيفه ليستر سيتي (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للنجم البلجيكي كيفن دي بروين، الذي أنقذ فريقه بإحرازه هدف الفوز الوحيد له بتسديدة متقنة من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 49 من زمن اللقاء على ملعب "كينغ باور" بمدينة ليستر، في غياب زميله الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند، بداعي الإصابة.

وحقق مانشستر سيتي بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 29 نقطة، وانفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطة واحدة فريق أرسنال الذي يستضيف نادي نوتينغهام فورست، غدا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد فريق ليستر سيتي عند 11 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT