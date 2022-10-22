الدوري الإنجليزي.. هالاند يعيد مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات

عاد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بفوزه السبت 3-1 على ضيفه برايتون، بفضل ثنائية مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند، ضمن المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

ومني "السيتي" في المرحلة الماضية بهزيمته الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، عندما سقط أمام ليفربول 0-1 بهدف المصري محمد صلاح.

ولكنه عاد سريعا إلى عادته المفضلة وهي لانتصارات، مقلصا الفارق مع أرسنال متصدر الدوري إلى نقطة، علما بأن الأخير بإمكانه أن يعيد فارق النقاط الأربع عندما يحل ضيفا على ساوثهامبتون، غدا الأحد.

وأجرى المدرب الإسباني بيب غوارديولا في لقاء برايتون بعض التغييرات على التشكيلة التي بدأت ضد ليفربول، مشركا الجزائري رياض محرز وجاك غريليش بدلا من فيل فودن المتألق هذا الموسم الذي دخل في الشوط الثاني والألماني إلكاي غوندوغان، كما عاد الإسباني أيميريك لابورت إلى الدفاع بدلا من الهولندي نايثن آكي.

وافتتح هالاند التسجيل عندما وصلته كرة رائعة طويلة من الحارس البرازيلي إيدرسون إلى مشارف المنطقة، واستفاد من خروج خاطئ للحارس الإسباني روبرت سانشيز من منطقته وفاز بالمعركة البدنية أمام المدافع آدم ويبستر ليسكن الكرة في الشباك من داخل المنطقة في الدقيقة 22.

وضاعف هالاند تقدم فريقه من ركلة جزاء تحصل عليها البرتغالي برناردو سيلفا بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "فار".

وقلص المتألق هذا الموسم البلجيكي لياندرو تروسار الفارق في الشوط الثاني بتسديدة رائعة صاروخية من مشارف المنطقة بيمناه في الدقيقة 53.

وأحرز البلجيكي كيفن دي بروين، الهدف الثالث لمانشستر سيتي، في الدقيقة 75، بتسديدة مذهلة من خارج المنطقة في أعلى الزاوية اليسرى.

المصدر: وكالات