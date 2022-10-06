أزمة سيدات منتخب مصر لليد.. النجمة رحاب جمعة تنشر تغريدة مؤثرة

هاجمت النجمة المصرية رحاب جمعة، المحترفة في صفوف فريق بالنتين بيسانكون الفرنسي، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة اليد، بسبب عدم اختيارها في معسكر منتخب بلادها للمشاركة في كأس إفريقيا.

وكتبت رحاب عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن اتحاد اليد يقضي على حلمها بشرف تمثيل منتخب مصر.

وأضافت: "اتحاد كرة اليد قرر وبدون مقدمات استبعاد المحترفات من المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد للسيدات ( الفريق الأول) التي ستقام في السنغال 9 نوفمبر المقبل".

وأردفت "سنين من الكفاح والصبر والمعافرة في الخارج ما بين الدنمارك وفرنسا والجزائر بناشد اتحاد كرة اليد بضرورة تشكيل منتخب أول للسيدات وبمجرد ما يتم الإعلان عن تشكيل المنتخب يتم استبعاد المحترفات طب ليه؟ ولصالح مين؟".

وتابعت النجمة المصرية: "سنين اكتسبت خبرات متراكمة في كل الملاعب الأوروبية وأحرزت مئات الأهداف وعملت مواسم استثنائية في ملاعب فرنسا والدنمارك والجزائر وكان قبل احترافي في النادي الأهلي، وبعد كده الاتحاد بيقولك متشكرين مش عايزين محترفات في المنتخب الأول".

وأكملت بحسرة "أنتم تقضون على حلمي وحلم كل بنت بدأت حياتها من الصفر عشان تشرف بلدها وتلعب باسم منتخب مصر، بنت مصرية صعيدية بدأت حياتها من مراكز الشباب حتى وصلت العالمية يتم استبعادها من اتحاد كرة اليد لأسباب مجهولة".

وتستعد سيدات منتخب مصر لكرة اليد لخوض بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في السنغال خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل.

المصدر: RT