السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029

أعلنت السعودية، الثلاثاء، فوزها باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 والتي تعتزم تنظميها بمنتجع جبلي سيتم تشييده بمدينة نيوم المستقبلية على ساحل البحر الأحمر.

وكتبت اللجنة الأولمبية السعودية عبر "تويتر": "المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن فوز ملف تروجينا 2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41" والتي عقدت في كمبوديا.

تــــــــاريـــــــــــخــــي🚨🚨🚨🚨



📝| المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن فوز ملف #تروجينا2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41 ✅



أهــــــلًا بــكــم في شـــتاء الــسعــودية 🤩❄️ pic.twitter.com/PiYoOzQw2E — Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) October 4, 2022

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ويمثل مشروع تروجينا جزءا من مخطط المناطق في نيوم، وتقع هذه الوجهة على بعد 50 كم من ساحل خليج العقبة.

وتتضمن وجهة تروجينا ارتفاعات تتراوح من 1,500م إلى 2,600م فوق سطح البحر وتغطي مساحة تقارب 60 كم مربع، وفقا لموقع المشروع على الإنترنت.

وبفوز ملف تروجينا 2029، تعد السعودية أول دولة من غرب آسيا تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بعد أن كانت الدوحة أول مدينة من غرب القارة تنظم دورة الألعاب الآسيوية (الأسياد) في عام 2006.

ونيوم هو المشروع الأكثر طموحا لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في إطار رؤية المملكة 2030 لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد، بما في ذلك من خلال تطوير الرياضة.

المصدر: "وكالات"