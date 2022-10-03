الأمير علي يغرد بشأن حال ملاعب كرة القدم في الأردن

انتقد رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، الاثنين، الجهات المسؤولة عن صيانة الملاعب في بلاده.

وقال الأمير الأردني في تغريدة على موقع "تويتر": "الاتحاد الأردني غير مسؤول عن صيانة الاستادات التي تقام عليها البطولات المحلية والدولية. ستاد عمان تستصلحه الحكومة اليوم واقعيا لاستضافة المنتخب الإسباني. إنما الاستادات عامة وتلك التي تحمل أسماء الملك عبد الله والملك حسين والأمير حسن والأمير محمد تفتقر أي اهتمام.. إلى متى؟".

الاتحاد الاردني غير مسؤول عن صيانة الاستادات التى تقام عليها البطولات المحلية و الدولية. ستاد عمان تستصلحه الحكومة اليوم واقعيا لاستضافة المنتخب الاسباني. انما الاستادات عامة و تلك التى تحمل اسماء الملك عبدالله والملك حسين و الامير حسن و الامير محمد… تفتقر اي اهتمام.. الى متى؟ pic.twitter.com/f9UYSlNYj7 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) October 3, 2022

يذكر أن المنتخب الأردني سيواجه نظيره الإسباني وديا في 17 نوفمبر المقبل في عمان، وذلك ضمن تحضيرات منتخب "لاروخا" لمونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي.

المصدر: RT