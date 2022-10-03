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الأمير علي يغرد بشأن حال ملاعب كرة القدم في الأردن

الرياضة

الأمير علي يغرد بشأن حال ملاعب كرة القدم في الأردن
Legion-Media
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انتقد رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، الاثنين، الجهات المسؤولة عن صيانة الملاعب في بلاده.

وقال الأمير الأردني في تغريدة على موقع "تويتر": "الاتحاد الأردني غير مسؤول عن صيانة الاستادات التي تقام عليها البطولات المحلية والدولية. ستاد عمان تستصلحه الحكومة اليوم واقعيا لاستضافة المنتخب الإسباني. إنما الاستادات عامة وتلك التي تحمل أسماء الملك عبد الله والملك حسين والأمير حسن والأمير محمد تفتقر أي اهتمام.. إلى متى؟".

يذكر أن المنتخب الأردني سيواجه نظيره الإسباني وديا في 17 نوفمبر المقبل في عمان، وذلك ضمن تحضيرات منتخب "لاروخا" لمونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي.

المصدر: RT

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