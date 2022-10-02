"المدمر" هالاند يسطّر التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

حقق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، خلال لقاء "الديربي" ضد مضيفه مانشستر يونايتد.

وأحرز إيرلينج هالاند ثلاثة أهداف في مرمى مانشستر يونايتد في الدقائق (34، 37، 64) من زمن اللقاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة التاسعة من "البريمير ليغ"، وذلك في أول مشاركة له بـ"ديربي" مدينة مانشستر.

وأصبح هالاند (22 عاما) أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في 3 مباريات متتالية على ملعبه.

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وكان النجم النرويجي قد سجل "هاتريك" في مباراتي الجولتين الماضيتين على ملعبه، أمام كل من كريستال بالاس ونوتنغهام فورست.

وكان آخر لاعب يسجل 3 ثلاثيات في موسم بالدوري الإنجليزي هو الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم السيتي السابق خلال الموسم (2018-2019).

وعزز إيرلينغ هالاند، القادم من بوروسيا دورتموند الألماني هذا الموسم، تربعه على عرش صدارة هدافي "البريمرليغ" برصيد 14 هدفا، مبتعدا بفارق 7 أهداف عن أقرب مطارديه الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

المصدر: RT + وكالات