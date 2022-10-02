السيتي يسحق اليونايتد في "ديربي" مدينة مانشستر (فيديو)

ألحق فريق مانشستر سيتي هزيمة ساحقة بمضيفه مانشستر يونايتد (6-3) في لقاء "الديربي" الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق مانشستر سيتي بالفضل في انتصاره الكبير لنجميه، الإنجليزي فيل فودين والنرويجي إيرلينغ هالاند، اللذين تكفلا بتسجيل أهدافه الستة "نصف دزينة" بواقع ثلاثية "هاتريك" لكل منهما، فقد أحرز فيل فودين على ثلاثيته في الدقائق (8، 44، 73)، في حين وقع إيرلينغ هالاند على الثلاثية الأخرى، في الدقائق (34، 37، 64).

بينما سجل المهاجم الأرجنتيني أنتوني الهدف الأول لمانشستر يونايتد، وتكفل زميله الفرنسي أنتوني مارسيال بتسجبل الهدفين الآخرين عند الدقيقتين (84، و90 من ضربة جزاء) على ملعب "الاتحاد".

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وحقق مانشستر سيتي حامل اللقب، انتصاره الثاني على التوالي، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين المتصدر أرسنال.

بينما مني مانشستر يونايتد بالهزيمة الأولى بعد 4 انتصارات متتالية، وتوقف رصيده عند 12 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT