بعد 21 عاما.. هالاند يثأر لوالده من "جزار" مانشستر يونايتد (فيديو)

أشفى النجم النرويجي إيرلينغ هالاند غليل والده لأبفي، بعد أن قاد فريقه مانشستر سيتي إلى فوز ساحق على جاره مانشستر يونايتد (6-3) في لقاء "الديربي" الذي جمعهما اليوم الأحد.

وأحرز إيرلينج هالاند ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى فريق "الشياطين الحمر" في الدقائق (34، 37، 64) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد"، وذلك ضمن الجولة التاسعة من "البريمير ليغ"، وفي أول مشاركة له بـ"ديربي" مدينة مانشستر.

كما صنع هالاند إضافة إلى الـ"هاتريك" هدفين لزميله فيل فودين الذي وقع بدوره على الثلاثية الأخرى.

وانتقم هالاند الذي عزز تربعه على عرش هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدفا، لوالده من الأسطورة الإيرلندي روي كين "جزار" مانشستر يونايتد، بعد انتظار دام 21 عاما.

وكان ألفي هالاند، والد المهاجم النرويجي الشاب، أقل بريقا من نجله، حيث كان يشغل لاعب الوسط المدافع، ومثل 3 أندية إنجليزية، وهي نوتنغهام فورست وليدز يونايتد ومانشستر سيتي أيضا.

ودخل ألفي هالاند في معارك عنيفة مع روي كين، نجم مانشستر يونايتد السابق، على مدار أكثر من 4 سنوات، ففي عام 1997، كان النرويجي لاعبا بصفوف ليدز يونايتد، وتدخل بقوة على روي كين، الذي يعرف أحيانا باسم "جزار" مانشستر، بسبب لعبه بخشونة.

ولم يكتف ألفي هالاند بذلك، بل اتهم روي كين بالتمثيل والتحايل على الحكم، إلا أنه على الأرجح لم يكن يفعل، حيث ابتعد النجم الإيرلندي عن الملاعب ما يقرب من عام كامل بسبب قطع في الرباط الصليبي.

ولم ينس روي كين ما حدث، عندما تجدد اللقاء مع ألفي هالاند بقميص مانشستر سيتي في الديربي، وتدخل النجم الإيرلندي بقوة على الركبة اليمنى للنرويجي، قاصدا إيذاءه، وفقا لروايته هو نفسه في كتاب عن سيرته الذاتية.

Alfie Haaland v Roy Keane in the Manchester Derby 😡 #mufcpic.twitter.com/D5gaQCUYn3 — AmericanRedDevils (@usareddevils) October 2, 2022

ويصنف تدخل روي كين، بأنه الأخطر في الدوري الإنجليزي، واعترف بجريمته بداعي أن ألفي استفزه في الواقعة الأولى.

وقيل أن ألفي هالاند اعتزل بسبب هذه الإصابة، لكن الحقيقة أن لاعب الوسط النرويجي أنهى مشواره بسبب إصابة في الركبة الأخرى (اليسرى)، غير أن هذا لا ينفي ضلوع "جزار مانشستر" في تراجع مستواه قبيل نهاية مشواره.

المصدر: وسائل إعلام