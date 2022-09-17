شاهد.. "صاروخ" كوري يدشن العودة و"الهاتريك"

خطف الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام الأضواء خلال مباراته أمام ضيفه ليستر سيتي (6-2) التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعاد سون من بعيد ووقع على ثلاثية "هاتريك" بتسديدات "صاروخية" رائعة في الدقائق (73، 84، 86) وذلك بعد دخوله أرض الملعب عند الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

وافتتح المهاجم الكوري الجنوبي، هداف الموسم الماضي "للبريمير ليغ" مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، بذلك سجله التهديفي في الموسم الحالي، وهي الثلاثية الأولى له على ملعب "توتنهام هوتسبير" في الدوري الإنجليزي.

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بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأولى لأصحاب الأرض كل من اللاعبين، هاري كين، وإيريك داير، والأرجنتيني رودريغو بيتانكور في الدقائق (8، 21، 47) على الترتيب.

أما هدفا الضيوف فقد حملا توقيع كل من اللاعبين، البلجيكي يوري تيليمانس، وجيمس ماديسون في الدقيقتين (6 من ركلة جزاء، 41) على الترتيب.

وحقق فريق توتنهام هوتسبير انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، ويحتل مركز الوصافة حتى الآن، بفارق الأهداف خلف المتصدر مانشستر سيتي، وبفارق نقطتين خلف الفريق اللندني الآخر أرسنال الذي يحل ضيفا على فريق برينتفورد، غدا الأحد.

في المقابل، مني نادي ليستر سيتي بالهزيمة السادسة على التوالي، بعد تعادل وحيد، ويقبع في قاع ترتيب "البريمير ليغ" برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT