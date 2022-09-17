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شاهد.. إنزعاج هالاند من الكاميرا

الرياضة

شاهد.. إنزعاج هالاند من الكاميرا
Legion-Media Sportimage
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سلطت عدسات الكاميرات الأضواء على النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي خلال مباراته أمام مضيفه وولفرهامبتون، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخطف هالاند الأضواء، بعد أن أحرز هدف التقدم الثاني للسيتي في الدقيقة الـ16 من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "مولينيو"، ضمن الجولة الثامنة من "البريمير ليغ".

وأبدى هالاند انزعاجه من تسليط الضوء عليه بشكل مستمر وكبير، وقام بإزاحة الكاميرا التي لاحقته بعد نهاية الشوط الأول.   

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ورفع هالاند رصيده إلى 11 هدفا، وصنع هدفين خلال 7 مباريات، معززا تربعه على عرش صدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، ليصل إلى هدفه رقم 14 بقميص مانشستر ستي خلال 10 مباريات بكافة البطولات.

المصدر: وكالات 

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