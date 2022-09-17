مانشستر سيتي يروض "ذئاب" وولفرهامبتون (فيديو)

خرج فريق مانشستر سيتي بفوز مستحق من ملعب مضيفه وولفرهامبتون (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية السيتي كل من اللاعبين، الإنجليزي جاك غريليش، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والإنجليزي فيل فودين في الدقائق (1، 16، 69) على الترتيب.

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بينما أكمل فريق وولفرهامبتون المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الإيرلندي ناثان كولينز عند الدقيقة 33 بسبب تدخله العنيف ضد غريليش.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 17 نقطة، وانفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطتين فريق أرسنال الذي يحل ضيفا على نادي برينتفورد، غدا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد فريق وولفرهامبتون عند 6 نقاط، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT